Дорожная полиция назвала основные причины ДТП в утреннее время

В утренние часы спешка по дороге на работу, в учебные заведения и по другим делам при интенсивном транспортном потоке рассеивает внимание участников дорожного движения и создает предпосылки для рискованного поведения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Было отмечено, что поспешные решения, принимаемые в таких условиях, приводят к нарушению правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, что серьезно повышает риск возникновения аварий.

«Проведенный анализ показывает, что дорожно-транспортные происшествия в утренние часы в основном связаны с превышением скорости, отвлечением внимания за рулем и неверной оценкой дорожной обстановки», — подчеркивается в сообщении.

Главное управление государственной дорожной полиции доводит до сведения граждан, что водителям следует выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, проявляя максимальную внимательность и ответственность в часы пик. Пешеходам же необходимо переходить дорогу строго в установленных местах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«Нельзя забывать, что соблюдение ПДД является главным условием обеспечения безопасности на дорогах», - отмечается в ведомстве.