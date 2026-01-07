Как долго в Баку продлится туман?

В настоящее время в некоторых районах страны наблюдается туманная погода.

«В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Губе, Евлахе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране и Астаре видимость ограничена до 50–500 метров», - отмечает в комментарии 1news.az директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

Г.Мамедова отмечает, что образованию тумана способствует высокая температура в дневные часы, а в ночное время - охлаждение земной поверхности и понижение температуры воздуха.

Ожидается, что туманная погода с перерывами будет продолжаться до вечера 9 января.