Цена барреля Azeri Light достигла почти $95

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $6,72 или 7,6% - до $94,62.

Об этом сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $94,20.

Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $6,81 или 8,1% - до $90,5 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Источник: Report