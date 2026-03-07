 СМИ: Трамп обсуждает размещение американских войск в Иране | 1news.az | Новости
СМИ: Трамп обсуждает размещение американских войск в Иране

First News Media09:42 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес к размещению американских войск на территории Ирана.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников и другие источники.

По данным телеканала, в частных беседах глава Белого дома не говорил о крупномасштабном наземном вторжении в Иран. Речь шла о возможности отправки в исламскую республику небольшого контингента американских военных, который мог бы использоваться «для конкретных стратегических целей». Эту идею Трамп обсуждал со своими помощниками и представителями Республиканской партии.

3 марта Трамп заявил, что военная операция в Иране будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Он не исключилвозможность отправки сухопутных войск в исламскую республику.

Источник: Газета.ру

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

