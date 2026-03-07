СМИ: Трамп обсуждает размещение американских войск в Иране

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес к размещению американских войск на территории Ирана.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников и другие источники.

По данным телеканала, в частных беседах глава Белого дома не говорил о крупномасштабном наземном вторжении в Иран. Речь шла о возможности отправки в исламскую республику небольшого контингента американских военных, который мог бы использоваться «для конкретных стратегических целей». Эту идею Трамп обсуждал со своими помощниками и представителями Республиканской партии.

3 марта Трамп заявил, что военная операция в Иране будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Он не исключилвозможность отправки сухопутных войск в исламскую республику.

Источник: Газета.ру