Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Словакии
Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поддержку, оказанную Азербайджану после атак иранских беспилотников на Нахчыван.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация была размещена в аккаунте главы государства в социальной сети «X».
«Выражаю искреннюю благодарность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за его принципиальную позицию и солидарность после недавних атак беспилотников, осуществленных Исламской Республикой Иран против гражданской инфраструктуры в Нахчыване. Оперативная поддержка, оказанная Азербайджаном при эвакуации словацкого дипломатического корпуса из Тегерана, является ярким проявлением высокого уровня стратегических отношений между нашими странами, а также выражением нашей приверженности международному сотрудничеству», — подчеркивается в публикации.