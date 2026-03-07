 Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Словакии | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Словакии

First News Media09:54 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поддержку, оказанную Азербайджану после атак иранских беспилотников на Нахчыван.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация была размещена в аккаунте главы государства в социальной сети «X».

«Выражаю искреннюю благодарность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за его принципиальную позицию и солидарность после недавних атак беспилотников, осуществленных Исламской Республикой Иран против гражданской инфраструктуры в Нахчыване. Оперативная поддержка, оказанная Азербайджаном при эвакуации словацкого дипломатического корпуса из Тегерана, является ярким проявлением высокого уровня стратегических отношений между нашими странами, а также выражением нашей приверженности международному сотрудничеству», — подчеркивается в публикации.

