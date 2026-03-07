Джейхун Байрамов отправился в Турцию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию.

Как сообщили в МИД, 7 марта 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул.

В рамках визита предусмотрено участие и выступление главы внешнеполитического ведомства на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Также запланировано проведение двусторонних встреч министра Джейхуна Байрамова на высоком уровне.