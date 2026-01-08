Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо

Министерство обороны Турции заявило, что сирийская армия начала в провинции Алеппо контртеррористическую операцию, которая пока проводится исключительно ее силами, но Анкара в случае поступления соответствующего запроса готова оказать содействие.

"После нападения террористической организации на мирных жителей и силы безопасности, в результате которого погибли 4 человека и 18 получили ранения, сирийское правительство начало контртеррористическую операцию в Алеппо для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Эта операция проводится исключительно сирийской армией. Безопасность Сирии - это наша безопасность. Турция внимательно следит за развитием событий в Сирии. Наша страна поддерживает борьбу Сирии с террористическими организациями, основываясь на принципах единства и территориальной целостности Сирии. В этом контексте Турция окажет необходимую поддержку, если Сирия запросит ее", - указал на брифинге для журналистов в Анкаре представитель военного ведомства.

Источник: ТАСС