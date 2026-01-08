АЖД снижает цены на билеты в этом направлении на 10%

АЖД вводит 10%-ную скидку на билеты по маршруту Баку - Балакен - Баку.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY).

Согласно сообщению, с 5 января 2026 года в рамках зимнего сезона вводится новый тариф. Согласно ему, стоимость проезда в будние дни из Баку в Балакен и обратно начинается от 16.20 AZN.

Целью данной инициативы является повышение доступности и качества пассажирских перевозок, а также уровня удовлетворенности пассажиров.