Садиг Алиев назначен директором Агентства государственного казначейства

Садиг Джабир оглу Алиев назначен директором Агентства государственного казначейства при Министерстве финансов Азербайджанской Республики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

В период с 2006 по 2019 год Садиг Алиев занимал различные должности в Министерстве экономики. С 2019 года работал в должности заведующего отделом стратегического планирования и инноваций Министерства труда и социальной защиты населения.

С мая 2024 года и до нынешнего назначения он занимал пост председателя Правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.