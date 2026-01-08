Секретарь Совбеза Армении и замглавы МИД Ирана обсудили динамику двусторонних связей

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 8 января принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Маджидом Тахтом Раванчи.

Как передает News.am, секретарь Совета национальной безопасности приветствовал визит делегации в Армению и высоко оценил стабильную динамику развития двусторонних отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, охватывающую экономическую, культурную, политическую и сферу безопасности.

Стороны вновь подчеркнули важность выведения двусторонних отношений на стратегический уровень.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с разблокированием региональных коммуникаций, в рамках которых обе стороны подчеркнули важность развития дорожной инфраструктуры Север-Юг на благо обеих стран.

В контексте вышеизложенного Григорян подчеркнул последовательный подход правительства РА к реализации проекта «Перекресток мира».