Как долго в Азербайджане сохранится туманная погода?

В ряде районов страны сохраняется туманная погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыване, Шамкире, Губе, Гусаре, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале и Билясуваре. Видимость в Баку и на Абшеронском полуострове ограничена до 50–500 метров, а в регионах - до 200–700 метров.

Ожидается, что туманная погода сохранится с перерывами до вечера 9 января.