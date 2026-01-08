 Пашинян проведет мониторинг работы силовых структур, возможны отставки | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян проведет мониторинг работы силовых структур, возможны отставки

First News Media12:52 - Сегодня
Пашинян проведет мониторинг работы силовых структур, возможны отставки

Премьер Армении Никол Пашинян решил лично посетить силовые ведомства и провести встречи с руководством и сотрудниками с целью ознакомления их деятельностью.

Об этом пишет газета «Жоховурд», ссылаясь на собственные хорошо информированные источники.

Не исключается, что по итогам мониторинга их деятельности возможны увольнения или заявления об отставке.

Отмечается, что правоохранительные органы серьезно готовятся к визиту Пашиняна: собирают документы, требуют от подчиненных протоколы, чтобы иметь ответы на все вопросы премьера.

