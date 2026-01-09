В Азербайджане задержан гражданин Таджикистана, объявленный в международный розыск

Успешно продолжается сотрудничество правоохранительных органов Азербайджана с правоохранительными органами Таджикистана в области борьбы с преступностью.

Гражданин Таджикистана Мухаммаднидо Назармухаммадзода (1992 г.р.), признанный виновным в мошенничестве и объявленный в международный розыск, был выдан по ходатайству Генеральной прокуратуры Таджикистана, удовлетворённому Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

М.Назармухаммадзода был установлен и задержан на территории Азербайджана в 2025 году.

На основании Конвенции от 07.10.2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» было принято решение о его экстрадиции.

Передача обвиняемого правоохранительным органам Таджикистана была осуществлена под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.