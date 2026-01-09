Нидерланды запретили торговлю двумя популярными породами кошек

С 1 января 2026 года в Нидерландах вступил в силу запрет на продажу шотландских вислоухих кошек и сфинксов.

Решение принято в рамках нового закона о защите благополучия животных, который запрещает торговлю породами, выведенными с применением экстремальной и потенциально вредной селекции.

Соответствующие меры были опубликованы в официальном вестнике страны в конце октября и теперь полностью вступили в действие. Хотя разведение этих пород в Нидерландах было запрещено и ранее, до недавнего времени сохранялась возможность их приобретения за границей. Новый закон устраняет эту правовую лазейку.

Документ не имеет обратной силы, владельцы кошек, приобретённых до вступления запрета в силу, смогут продолжать их содержать. При этом животные подлежат обязательной регистрации и чипированию, а право собственности должно быть задекларировано в компетентных органах.

Основанием для запрета стали серьёзные риски для здоровья животных. У шотландских вислоухих характерная форма ушей связана с генетической мутацией, которая может приводить к деформациям костей и суставов, хроническим болям и поражениям внутренних органов. Сфинксы, лишённые шерстяного покрова, особенно уязвимы к кожным заболеваниям, солнечным ожогам, инфекциям и проблемам с терморегуляцией.

Власти подчёркивают, что эстетическая привлекательность породы не может оправдывать системный вред здоровью животных. Решение Нидерландов уже вызвало обсуждение в других странах Европы и, по мнению экспертов, может стать ориентиром для аналогичных законодательных инициатив в сфере защиты животных.

Источник: UnioneSarda

Джамиля Суджадинова