Глава судебной власти Ирана пообещал наказать протестующих

Участники беспорядков в Иране будут наказаны максимально строго.

Об этом заявил глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

"Наказание для участников беспорядков и мятежников будет решительным, максимальным и по всей строгости закона", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана. Так он отреагировал на гибель прокурора иранского города Эсферайен в результате агрессивных действий бунтовщиков, передает ТАСС.

В Иране в ходе протестов был убит районный прокурор, сообщают иранские СМИ. Сообщается, что минувшей ночью в северной части провинции Хорасан, в районе Эсфарайен, протестующие убили регионального прокурора Али Эльбера Хусейнзаде. Предполагается, что те, кто совершили это, не являются жителями Хорасана и Эсфарайена.

Инцидент произошел в тот момент, когда прокурор пытался провести осмотр на месте протестов.

Напомним, 28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия.

Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь.

Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.