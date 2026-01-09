Мирзоян обсудил с послом США реализацию программы TRIPP

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял посла США в Армении Кристину Квинн в связи с завершением её дипломатической миссии.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Армении.

Стороны отметили, что за последние годы удалось создать стратегическое партнерство между Арменией и США и обеспечить его устойчивое развитие.

Также было затронуто выполнение программы TRIPP, подчеркнута её значимость с точки зрения содействия региональному взаимодействию и устойчивому развитию.