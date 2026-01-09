В результате удара России по двум гражданским судам в Одессе погиб один моряк

В результате удара российской армии по двум судам в Одесской области Украины один человек погиб, ещё один получил ранения.

Как сообщает УНИАН, об этом заявил вице-премьер Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, гражданское судно под флагом Сент-Китса и Невиса, направлявшееся в порт Черноморск для загрузки зерна, подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, принадлежащего российской армии.

Министр также сообщил, что ещё одно судно, перевозившее сою и ходившее под флагом Коморских островов, было поражено вблизи Одесского порта.

«В результате атаки, к сожалению, погиб член экипажа — гражданин Сирии. Это является ужасающим военным преступлением», — подчеркнул Кулеба