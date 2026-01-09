Венесуэла освободила оппозиционеров и активистов по требованию США

Власти Венесуэлы в четверг освободили значительное число заключённых, среди которых высокопоставленные оппозиционные лидеры, активисты и журналисты — как граждан страны, так и иностранцев.

Это действие официально названо «жестом в стремлении к миру», произошедшим менее чем через неделю после того, как бывший президент Николас Мадуро был схвачен силами США по обвинениям в наркоторговле, передает АР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон просил Каракас о таком шаге, и похвалил правительство исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

«Они были великолепны... Они дали нам все, чего мы хотели», — сказал Трамп.

При этом точное количество освобождённых пока остаётся неизвестным.