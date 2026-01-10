Иран заявил о раскрытии личности 600 человек, связанных с «Моссад»

Иранские хакеры раскрыли личности 600 человек, якобы связанных с израильской разведкой "Моссад", которые, по их данным, занимались организацией массовых беспорядков в исламской республике, сообщает Tasnim.

По его данным, задачей агентов было "создание хаоса и беспорядка, а также превращение протестов в источник нестабильности".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 12 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

