Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране.
"Похоже, у аятоллы большие проблемы (...). Мы внимательно за этим следим", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп повторил, что если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, то он не исключает нанесение новых ударов по Ирану.
"Если они будут стрелять, то будем стрелять и мы", - предупредил американский президент.
Источник: Интерфакс. Ру
