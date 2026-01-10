 Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране | 1news.az | Новости
Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране

09:25 - Сегодня
Трамп: У аятоллы большие проблемы, США следят за протестами в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране.

"Похоже, у аятоллы большие проблемы (...). Мы внимательно за этим следим", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп повторил, что если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, то он не исключает нанесение новых ударов по Ирану.

"Если они будут стрелять, то будем стрелять и мы", - предупредил американский президент.

Источник: Интерфакс. Ру

