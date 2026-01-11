Глава Минэнерго США: свыше 10 крупных нефтяных фирм готовы работать в Венесуэле

Примерно 12 крупных нефтяных компаний выражают готовность работать в Венесуэле. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

"По меньшей мере дюжина, - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть 5 крупных компаний, которые собираются быстро увеличить производство, и еще от 6 до 12, которые говорят о готовности идти [в Венесуэлу]".

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что американские нефтяные компании требуют "серьезных гарантий" от администрации президента США Дональда Трампа до того, как они согласятся инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы.

Источник: ТАСС