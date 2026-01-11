FT: В Европе обеспокоены реакцией НАТО на заявления Трампа о Гренландии

Отсутствие реакции руководства НАТО на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность в европейских столицах и усиливает сомнения в способности альянса защищать интересы Дании.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ее данным, европейские чиновники считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности США в отношениях с союзниками. “[Генеральный секретарь НАТО] Марк Рютте должен был быть человеком, на которого Европа могла бы положиться <…> Но он не должен быть таким молчаливым”, - приводит издание слова одного дипломата ЕС.

Другой чиновник альянса в беседе с газетой указал, что такие вопросы “трудно обсуждать внутри НАТО”. “Но если этого не делать, то это означает, что мы все согласны с тем, что происходит”, - добавил он. Альянс не выступил с публичным заявлением, напоминает FT.

“Хотя мы не будем раскрывать детали дипломатических переговоров, генеральный секретарь, как всегда, тесно сотрудничает с лидерами и высокопоставленными чиновниками по обе стороны Атлантики”, - сообщила FT глава пресс-службы НАТО Эллисон Харт.

