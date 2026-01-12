Аракчи: Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Власти Ирана взяли ситуацию с протестами в стране под контроль, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Ситуация под контролем", - сказал министр, отрывок выступления которого на встрече с послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально были резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены.

С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.

В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.