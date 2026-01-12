 МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон поддерживают связь через специальный канал | 1news.az | Новости
В мире

МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон поддерживают связь через специальный канал

First News Media13:50 - Сегодня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и представитель президента США обмениваются сообщениями через специальный канал связи.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Канал связи между Арагчи и специальным представителем президента США открыт. И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения», - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

Ранее Арагчи заявил о готовности к переговорам с США на равноправной основе.

Источник: ТАСС

298

