МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон поддерживают связь через специальный канал

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и представитель президента США обмениваются сообщениями через специальный канал связи.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Канал связи между Арагчи и специальным представителем президента США открыт. И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения», - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

Ранее Арагчи заявил о готовности к переговорам с США на равноправной основе.

Источник: ТАСС