 НАТО просит Турцию досрочно направить самолеты F-16 для патрулирования | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

НАТО просит Турцию досрочно направить самолеты F-16 для патрулирования

First News Media09:20 - Сегодня
НАТО просит Турцию досрочно направить самолеты F-16 для патрулирования

НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для участия в миссии альянса по патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом раньше запланированного срока.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, турецкие самолеты должны будут находиться в Эстонии с августа по декабрь 2026 года, что на несколько месяцев опережает изначальный график.

Турция уже планировала развернуть свои F-16 в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года. Анкара пока не дала официального ответа на досрочный запрос альянса, отмечает Bloomberg.

В последний раз турецкие истребители участвовали в миссии по патрулированию в начале 2025 года. Тогда запрос поступил из-за повышенной напряженности в регионе: в декабре турецкий F-16 сбил беспилотник над Черным морем, а позже на территории Турции был обнаружен обломок БПЛА.

Поделиться:
246

Актуально

От редакции

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Общество

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

Политика

В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО

Общество

В Азербайджане ожидаются заморозки и снег

В мире

Министр войны США заявил об очистке армии от «чуваков в платьях»

Госсекретарь США встретится с главой МИД Армении

Миннесота подала в суд на правительство США

Сенатор Грэм предложил Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

Reuters: Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Аэропорты Стамбула отменяют рейсы на завтра из-за ожидаемого снегопада

Последние новости

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

Сегодня, 10:42

В Шеки скончался годовалый ребенок

Сегодня, 10:37

Скончался турецкий актёр Корай Эргун

Сегодня, 10:27

В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические учения - ФОТО

Сегодня, 10:22

В Сумгайыте после столкновения двух иномарок загорелся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

В Гёйчае задержан подозреваемый в разбое, изъято около 5 кг марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

Министр войны США заявил об очистке армии от «чуваков в платьях»

Сегодня, 10:02

В Азербайджане ожидаются заморозки и снег

Сегодня, 09:55

Госсекретарь США встретится с главой МИД Армении

Сегодня, 09:45

Миннесота подала в суд на правительство США

Сегодня, 09:32

Сенатор Грэм предложил Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана

Сегодня, 09:27

НАТО просит Турцию досрочно направить самолеты F-16 для патрулирования

Сегодня, 09:20

В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Сегодня, 09:00

AYNA: Ситуация в Иране не создает трудностей при перевозке пассажиров из Баку в Нахчыван

Сегодня, 08:45

Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в море

Сегодня, 08:35

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Сегодня, 08:30

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 08:25

США призвали своих граждан покинуть Иран

Сегодня, 08:18

Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Сегодня, 08:10

Белый дом: Трамп не исключает возможность нанесения авиаударов по Ирану

Сегодня, 00:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43