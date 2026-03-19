Нигяр Ахундова: «Телевидение не должно следовать за зрителем - оно должно формировать его вкус»

Интервью 1news.az с доктором философии по искусствоведению Нигяр Ахундовой.

На азербайджанском телевидении в последнее время происходят заметные изменения: с эфира снимается ряд программ, ранее неоднократно подвергавшихся критике со стороны зрителей. Эти шаги вызвали в обществе преимущественно позитивную реакцию и стали поводом для более широкой дискуссии о качестве контента и роли телевидения сегодня. На этом фоне 1news.az решил поговорить с доктором философии по искусствоведению Нигяр Ахундовой - о культурной миссии телевидения, его влиянии на аудиторию и том, каким оно должно быть в современных реалиях.

- Нигяр ханум, ваш комментарий по поводу закрытия спорных программ – «Наконец! Голос народа был услышан! Большое спасибо тем, кто не побоялся сделать этот шаг и взял на себя ответственность!» - вызвал определенный интерес. Как Вы оцениваете эту ситуацию с точки зрения культурной миссии телевидения? И насколько, на Ваш взгляд, телевидение сегодня способно формировать эстетический вкус и культурный кругозор общества?

- Культурная миссия телевидения сегодня не просто значима - она критически важна. И именно поэтому особенно тревожно наблюдать, во что оно превращается. На фоне стремительного падения интереса к чтению телевидение фактически заняло место книги. Но заняло - не значит достойно заменило. Вместо развития мышления, вкуса и культурной глубины зрителю всё чаще предлагается упрощённый, агрессивно навязчивый и зачастую откровенно примитивный контент.

Да, если спросить молодёжь, какому экрану они отдают предпочтение - телевизору, компьютеру или телефону, - телевидение окажется в конце списка. Но это лишь иллюзия его слабого влияния. Реальность куда жёстче. Телевизор продолжает работать в домах - его смотрит старшее поколение. И вместе с ними этот поток низкопробного контента неизбежно поглощают дети и подростки. Они могут не выбирать его осознанно, но они его слышат, видят, впитывают. День за днём, час за часом. Именно так формируется вкус - точнее, его подмена. Именно так нормализуется поверхностность, агрессия, вульгарность и интеллектуальная леность.

Телевидение сегодня воздействует не напрямую, а исподволь - но от этого его влияние становится только опаснее. Оно работает как фон, как шум, который постепенно превращается в норму. И если этот процесс не осознаётся и не контролируется, мы рискуем получить поколение, для которого культурная планка будет изначально занижена. А это уже не вопрос вкуса - это вопрос будущего общества.

- Можно ли считать, что закрытие спорных программ - это пример «слышимого голоса народа», или это скорее результат внутренней редакционной политики?

- Полагаю, что закрытие программ - это не инициатива редакций. И уж точно не их желание. Это результат давления общества. Недовольство достигло критической точки - его больше невозможно было игнорировать. Об этом говорили в соцсетях, об этом заявляли представители интеллигенции, об этом писали обычные зрители. Достаточно посмотреть комментарии - сплошной негатив. И при этом нам годами рассказывали о «высоких рейтингах» и «необходимости такого контента».

Не надо забывать, что в основе этих передач лежали откровенно коммерческие интересы, ради которых были преданы забвению и хороший вкус, и профессионализм, и базовые этические правила и многое другое.

- Как Вы думаете, какие принципы должны руководить ТВ при выборе контента, чтобы сочетать эстетическую ценность контента с культурной и воспитательной значимостью для аудитории?

- Убеждена, что после таких серьёзных перемен нашему телевидению требуется не просто обновление, а продуманное и системное развитие. Прежде всего, важно усилить образовательное направление. Но речь не о сухих форматах, а о живых, увлекательных программах - викторинах, конкурсах, интерактивных проектах, социальных опросах. Образование, поданное интересно, сегодня особенно необходимо и молодёжи, и взрослой аудитории. Именно такие программы задают общий уровень и тон.

Не менее важны познавательные проекты: путешествия, наука, научно-популярные передачи. Они расширяют кругозор и формируют устойчивый интерес к знаниям.

Особое место, безусловно, должна занимать культура. И речь не о её присутствии на одном специализированном канале, а о том, чтобы культурный компонент стал естественной частью общего телевизионного пространства.

Развлекательные программы безусловно необходимы. Но их качество должно быть ориентировано на высокий профессиональный уровень и хороший вкус. И, возможно, стоит подумать о введении определённых профессиональных стандартов. Например, ограничение использования фонограммы на ТВ - такая практика уже существует в ряде стран и может способствовать повышению уровня музыкального контента.

- Есть ли, по Вашему мнению, универсальные критерии «хорошего вкуса» на телевидении, или это всегда субъективно и зависит от аудитории?

- Универсальных критериев художественного вкуса, конечно, не существует. Но есть определённый диапазон, внутри которого возможны разные предпочтения - при одном важном условии: это должно быть подлинное профессиональное искусство. Кому-то ближе Рашид Бейбутов, кому-то - Муслим Магомаев; кто-то предпочитает Шовкет Алекперову, кто-то - Сару Гадымову. Кому-то нравится мугам, кому-то классическая музыка, кому-то джаз. Вкусы могут различаться, но уровень должен оставаться высоким.

Телевидение при этом не должно следовать за зрителем - оно должно формировать его вкус. Это одна из его ключевых задач. Через постоянный контакт с качественным искусством возникает «насмотренность» и «наслышанность», и даже без специального образования человек начинает различать, что действительно ценно.

- Какую роль зрители, социальные сети и общественное мнение играют в формировании культурной повестки ТВ?

- Я бы сказала так: сегодня зритель практически не влияет на формирование телевизионной повестки. Руководители каналов любят ссылаться на «запрос аудитории», оправдывая этим легковесный контент. Но на деле речь чаще идёт о коммерции: внимание зрителя удерживается за счёт апелляции к самым простым и нередко низким инстинктам - ради элементарной прибыли.

Если мы действительно хотим понять, чего хочет зритель, нужны серьёзные социологические исследования - по разным возрастам, социальным группам, интересам. Без этого разговор о «вкусе аудитории» остаётся спекуляцией. Но даже это не главное. Телевидение не должно лишь подстраиваться под запрос - оно должно поднимать уровень, формировать вкус.

- Если бы вы могли предложить рекомендации телевизионным редакторам, чтобы их программы способствовали воспитанию эстетического чувства и культуры, что бы это было?

- Мне кажется, что телевизионную стратегию всё же должны формировать не отдельные редакторы, а художественные советы. Сегодня каналам важно не просто вносить отдельные изменения, а переосмыслить свою стратегию в целом. В состав таких советов должны входить профессионалы высокого уровня. Когда в эфире работали такие профессионалы, как Рамиз Миришли и Надыр Ахундов, качество контента было естественным фильтром - случайный материал просто не попадал в эфир.

Одно частное пожелание - я бы очень хотела, чтобы на каждом канале работал профессиональный стилист. Помните эпизод из американского фильма «Близко к сердцу», в котором героиню Мишель Пфайфер, провинциальную журналистку, прежде чем выпустить в эфир, отправляют к стилисту канала, которая кардинально преображает ее образ? Такой стилист обязательно нужен и нашим каналам!

В целом, ориентиром должны оставаться профессионализм, талант и хороший вкус. И именно такой подход способен постепенно изменить телевизионное пространство к лучшему.

И напоследок. Недавно мне попалась фотография наших выдающихся дикторов 60–70–80-х годов. Кого-то уже нет рядом с нами, но многие, к счастью, живы и по-прежнему остаются носителями той высокой профессиональной культуры, которой так не хватает сегодня. Именно сейчас особенно важно обращаться к их опыту, к их мастерству, к их безупречной культуре речи и сценическому достоинству. Мне кажется, было бы правильно и очень своевременно, если бы они делились своими знаниями с молодыми - учили, направляли, передавали ту планку, которая когда-то была нормой. Потому что культура не возникает заново - она продолжается.

