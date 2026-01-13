 Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае | 1news.az | Новости
Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

First News Media21:22 - Сегодня
Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

Красная игрушечная лошадка стала хитом продаж накануне Китайского Нового года.

Об этом сообщает издание The Paper.

По данным издания, в интернете распространилась фотография плюшевой игрушки лошади, у которой рот был вышит «вверх ногами», из-за чего «улыбающаяся лошадка» («Сяосяома») превратилась в «плачущую лошадку» («Кукума»). Бракованная версия игрушки очень понравилась людям, следует из материала.

Как пишет портал, руководитель магазина игрушек сказала рабочим не менять швы и продолжать делать «плачущую» версию. В результате производственные линии были расширены с двух более чем до десяти, а среднесуточный выпуск достиг 15 тысяч штук. Заказов магазину хватит до марта.

Журналисты также узнали, что торговая точка подала заявку на патент дизайна. Уточняется, что начальная цена на игрушку в 25 юаней (около 3,6 долларов) повышаться не будет.

Красная огненная лошадь — символ Китайского Нового года, который наступит 17 февраля.

Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

