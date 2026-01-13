Mattel представила первую куклу Барби с аутизмом

Компания Mattel объявила о выпуске первой в своей истории куклы Барби с аутизмом, вызвав активную реакцию со стороны экспертов в области нейроразнообразия и правозащитных организаций.

Новинка вошла в линейку Barbie Fashionistas, которая в последние годы последовательно расширяется за счёт кукол, отражающих различные особенности здоровья и идентичности.

Инициатива была в целом воспринята положительно. Специалисты подчёркивают, что появление такой куклы на глобальном рынке игрушек способствует формированию более инклюзивного представления о детстве и нормализует различия, с которыми сталкиваются миллионы семей.

Внешние особенности куклы продуманы с учётом поведенческих и сенсорных характеристик, с которыми могут сталкиваться некоторые люди с аутизмом. Подвижные локти и запястья позволяют демонстрировать движения, связанные со стиммингом, а направление взгляда отражает возможное избегание прямого зрительного контакта. Аксессуары также имеют практическое значение, наушники ассоциируются со снижением сенсорной нагрузки, планшет с пиктограммами отсылает к альтернативным способам коммуникации, а фиджет-спиннер используется как средство саморегуляции.

Стоит отметить, что кукла не претендует на универсальный образ, а символизирует одну из возможных форм опыта.

Ранее компания представила куклу с синдромом Дауна, а в 2025 году Барби с диабетом первого типа.

Источник: ABC

Джамиля Суджадинова