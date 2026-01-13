США и Армения утвердили совместное заявление о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне.
Как сообщил МИД Армении, стороны с удовлетворением отметили активную динамику развития стратегического партнерства между Арменией и США и реализации достигнутых договоренностей.
Мирзоян и Рубио обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира 8 августа 2025 года. С обеих сторон была подчеркнута важность дальнейшей институционализации мира между Баку и Ереваном и рассмотрены шаги в этом направлении.
Министр иностранных дел Армении и госсекретарь США утвердили совместное заявление о рамочном соглашении между двумя странами по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), которое по договоренности будет опубликовано в 17:00 по вашингтонскому времени.
