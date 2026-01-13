 Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви - СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви - СМИ

First News Media23:40 - 13 / 01 / 2026
Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви - СМИ

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф провел тайную встречу со старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Высокопоставленный американский чиновник указал, что встреча состоялась на минувших выходных. По данным портала, это первый подобный контакт на высоком уровне между администрацией США и оппозиционными силами после начала массовых демонстраций и беспорядков в Иране.

"Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай свержения нынешних властей Ирана", - отмечает портал.

Поделиться:
213

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

Политика

Байрамов и Фидан обсудили вопросы региональной безопасности

В мире

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

В мире

Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви - СМИ

Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

США и Армения утвердили совместное заявление о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

Чемпионку по горнолыжному спорту вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры - ВИДЕО

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Хакеры взломали Instagram и украли данные 17,5 млн пользователей

Reuters: Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана

Последние новости

Министр рассказал, на сколько будут повышены пенсии

Сегодня, 00:00

Уиткофф провел тайную встречу с Пехлеви - СМИ

13 / 01 / 2026, 23:40

Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

13 / 01 / 2026, 23:20

США и Армения утвердили совместное заявление о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

13 / 01 / 2026, 23:16

Чемпионку по горнолыжному спорту вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 23:10

Байрамов и Фидан обсудили вопросы региональной безопасности

13 / 01 / 2026, 22:56

В Баку сгорел легковой автомобиль - ФОТО - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 22:42

ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

13 / 01 / 2026, 22:25

В центре Баку загорелся автомобиль, образовалась пробка - ФОТО

13 / 01 / 2026, 22:03

США обнародовали прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

13 / 01 / 2026, 22:00

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

13 / 01 / 2026, 21:40

Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

13 / 01 / 2026, 21:22

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

13 / 01 / 2026, 21:00

Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

13 / 01 / 2026, 20:40

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

13 / 01 / 2026, 20:20

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

13 / 01 / 2026, 20:00

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

13 / 01 / 2026, 19:58

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

13 / 01 / 2026, 19:45

Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB

13 / 01 / 2026, 19:30

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

13 / 01 / 2026, 19:16
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43