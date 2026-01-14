HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Число погибших в ходе протестов в Иране составляет по меньшей мере 2403 человек.

Об этом сообщает иранская правозащитная организация HRANA.

По данным организации, по состоянию на конец семнадцатого дня, по всей стране зафиксировано в общей сложности 614 протестных акций. Демонстрации прошли в 187 городах и охватили все 31 провинцию страны. Подтверждено задержание 18 434 человек. Одновременно зафиксировано 97 случаев принудительных признаний и 1134 человека получили тяжелые травмы, отмечает организация.

«Подтверждена гибель 2403 протестующих. Среди погибших 12 детей (лиц младше 18 лет). Кроме того, в число погибших входят девять гражданских лиц, не участвовавших в протестах (ни военнослужащие, ни протестующие). Погибли 147 сотрудников сил безопасности и сторонников правительства, в том числе не менее пяти гражданских лиц, поддерживающих правительство», отмечает организация.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря прошлого года после обвала национальной валюты и с тех пор охватили всю страну. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия.