Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

«Мы подавали заявки на приобретение оружия ещё до 2022 года, мы обращались ко всем, но нам очень вежливо отказывали, говоря: «Мы просто отказываемся продавать вам оружие, потому что не уверены, что вы будете использовать это оружие на своей международно признанной территории. Более того, у нас есть сомнения в возможности применения этих средств за пределами вашей международно признанной территории».

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на форуме по безопасности «Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей», передают армянские СМИ.

Он подчеркнул, что здесь есть и второй нюанс, связанный с ОДКБ. «Наше участие в ОДКБ стало серьезным препятствием для доступа к этому международному рынку. Но в 2022 году ситуация была иной: платежи в размере до 100 миллионов долларов за продукцию, оружие, в итоге иногда вежливо, иногда не очень вежливо, поставки не были осуществлены. Это также стало причиной заморозки нашего членства в ОДКБ», намеками упрекнул Россию Пашинян.