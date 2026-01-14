Азербайджан передал Армении группу заключенных армян

В соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым между Азербайджаном и Арменией, а также руководствуясь принципами гуманизма, признанные виновными по различным статьям Уголовного кодекса АР и cодержавшиеся в Азербайджане армянские заключенные Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян переданы сегодня армянской стороне.

«Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян недавно на мосту Акари (Хакари - прим.ред.) были переданы представителями соответствующих органов Азербайджанской Республики представителям соответствующих органов Республики Армения и в настоящее время находятся на территории Республики Армения», - говорится в посте премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Facebook.

"Геворг Суджян, Давид Давтян и Виген Эулджекджян по результатам первичного осмотра не имеют проблем со здоровьем. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна предварительно оценивается как удовлетворительное. Они перевозятся в Ереван", — написал Пашинян.

Напомним, что Суджян, Давтян и Эулджекджян (гражданин Ливана – ред.) были задержаны 10 ноября 2020 года, на следующий день после подписания трехстороннего заявления, положившего конец 44-дневной войне на освобожденных территориях Азербайджана. А Хачатрян был задержан в августе 2023 года при выезде из Ханкенди в направлении Еревана на машине Красного Креста.

Отметим, что данный процесс также является одним из практических результатов мира, установившегося между Азербайджаном и Арменией.

В период содержания указанных лиц в Азербайджане их права были полностью обеспечены, а состояние их здоровья и условия содержания соответствовали международным стандартам. Перед отправкой в Армению осужденные прошли медицинское обследование, в ходе которого состояние их здоровья было признано нормальным.

Среди них Вагифу Хачатряну, чье состояние здоровья было неудовлетворительным, была оказана вся необходимая медицинская помощь, и он постоянно находился под наблюдением врачей.