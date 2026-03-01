МИД: Во время военных действий на Ближнем Востоке пострадал один гражданин Азербайджана

Во время военных действий в ближневосточном регионе пострадал один гражданин Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о положении азербайджанских граждан в условиях военной эскалации в регионе.

"В соответствии с обращениями наших граждан дипломатические миссии оказывают необходимую поддержку.

На данный момент пострадал лишь один наш гражданин. Ему оказывается соответствующая помощь со стороны дипломатической миссии, его состояние хорошее", - отметил он.