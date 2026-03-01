МИД рекомендовал гражданам Азербайджана, находящимся в странах Ближнего Востока, усилить меры личной безопасности

МИД Азербайджана призвал граждан страны, находящихся в настоящее время в странах Ближнего Востока, внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться вдали от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности.

Об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

"Для эвакуации желающих покинуть Иран граждан Азербайджана используется сухопутная граница с Азербайджаном и Турцией. На данный момент 30 наших граждан пересекли азербайджанскую границу.

В целом, принимая во внимание, что воздушное пространство в регионе закрыто, на данный момент эвакуация граждан не предусматривается", - добавил представитель ведомства.

Источник: Report