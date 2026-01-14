Трамп обещает «очень решительные меры» в случае казни иранских протестующих

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал принять «очень решительные меры» в случае, если иранские власти начнут казнить антиправительственных протестующих на этой неделе, сообщает CBS News.

«Мы примем очень решительные меры. Если они сделают что-то подобное, мы примем очень решительные меры», - сказал Трамп в программе американского медиа.

Американский лидер также заявил, что ему известно о «довольно значительном количестве» людей, погибших в течение более двух недель демонстраций.

Также CBS напоминает, что во вторник в социальных сетях президент США предупредил, что иранские чиновники «заплатят большую цену» за любое насилие, и пообещал иранским гражданам, что «помощь уже на пути».

Еще Трамп заявил, что отменит все встречи с иранскими чиновниками, пока убийства не прекратятся.

Источник: РИА Новости