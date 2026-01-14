Трамп обматерил и показал средний палец работнику завода Ford

Президент США Дональд Трамп во время посещения завода Ford в штате Мичиган грубо ответил работнику предприятия, который обвинил его в «защите педофилов».

Об этом сообщил портал TMZ, в распоряжении которого оказалось видеозапись перепалки.

Трамп входил в число знакомых обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Рабочий выкрикнул в адрес Трампа «защитник педофилов», после чего американский лидер несколько раз нецензурно выругался и показал ему средний палец.

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford. Его слова приводит во вторник газета The Washington Post.

«Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», - заявил Чун.

Источник: ТАСС