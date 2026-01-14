Успех TRIPP зависит от институционализации мира между Арменией и Азербайджаном - программа

США и Армения признают, что успех в реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) зависит от дальнейшей институционализации мира между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в опубликованной на сайте американского Госдепартамента Рамочной программе США и Армении по реализации TRIPP.

Программа была принята в ходе состоявшейся накануне встречи в Вашингтоне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Также в качестве условий для успешности проекта в рамочной программе указаны прогресс на пути к полной нормализации отношений между Арменией и Турцией; устойчивое участие (вовлеченность) в проекте США; региональное сотрудничество и стабильность; эффективное наращивание потенциала армянских государственных институтов.