Еще одна партия зерна отправлена в Армению транзитом через Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Очередной груз российского зерна, проходящий транзитом через территорию Азербайджана, отправлен в четверг в Армению с железнодорожной станции Баладжары.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, грузовой состав из 7 вагонов перевозит в общей сложности 488 тонн зерна.

По маршруту следования поезда груз сначала будет доставлен на железнодорожную станцию Бёюк-Кесик, а затем отправится в направлении Армении через территорию Грузии.

Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлено более 23 тыс. тонн зерна, а также свыше 700 тонн удобрений. Подобные транзитные перевозки, осуществляемые через Азербайджан, служат расширению транспортно-коммуникационных связей в регионе и повышению эффективности международных грузоперевозок.

