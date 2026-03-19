Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран прекратить нападения

Главы МИД 12 арабских и исламских стран по итогам встречи в Саудовской Аравии призвали Иран немедленно прекратить нападения и воздержаться от провокаций в отношении соседних стран, а также любых действий или угроз, направленных на перекрытие или препятствование международному судоходству в Ормузском проливе.

Как подчеркивается в совместном заявлении глав МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции, будущее отношений этих стран с Ираном зависит от уважения им суверенитета соседних государств.

"Участники [встречи] подчеркнули необходимость соблюдения Ираном резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, [требуют] немедленного прекратить все нападения и воздержаться от любых провокационных действий или угроз в отношении соседних стран. Они также подчеркнули необходимость прекращения Ираном поддержки, финансирования и вооружения связанных с ним ополчений в арабских государствах, поскольку это служит его собственным интересам и наносит ущерб интересам этих стран. Кроме того, они призвали Иран воздержаться от любых действий или угроз, направленных на перекрытие или препятствование международному судоходству в Ормузском проливе или угрожающих морской безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе", - говорится в тексте, опубликованном МИД Катара.

Главы МИД подчеркнули, что будущее отношений с Ираном "зависит от уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, воздержания от любых форм агрессии против их суверенитета и территории".

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Источник: ТАСС