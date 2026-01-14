Мирзоян: Участие России и Турции в TRIPP не обсуждалось

Участие России и Турции в проекте TRIPP не обсуждалось. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в прямом эфире из Вашингтона после подписания документа о реализации проекта, передают армянские СМИ.

Отвечая на вопрос о возможности участия Турции в проекте, министр отметил, что таковое не обсуждалось, поскольку TRIPP совместный армяно-американский бизнес-проект. Однако, по его словам, в более широком контексте разблокирования очевидно, что большой логистический переход не будет обеспечен без участия турецкой стороны и разблокирование Армении тоже. По словам министра, с Турцией идет довольно хорошее обсуждении и в ближайшем будущем оно даст результаты. Без дороги Гюмри-Карс грузы не смогут пойти через Турцию в Европу. Логично, чтобы Турция стала частью (коммуникаций), но не конкретно через TRIPP , возможно, в его продолжение, полагает министр.

По словам министра, участие России в проекте тоже не обсуждалось, по тем же причинам. Рамки TRIPP ясны. Но в большом разблокировании с участие непосредственных или дальних соседей ее участие возможно, «мы не намерены оставлять за рамками РФ», сообщил министр. Отвечая на вопрос о ранее озвученной премьер-министром РА идее, согласно которой если российская сторона в лице ЮКЖД не готова восстановить недостающие участки, Армения сделает это сама, и есть ли отклик, Мирзоян заявил, что таковой по сути не предполагался.

Представлено политическое и экономическое видение по части инфраструктур и необходимо, чтобы отрезки Ерасх, Гюмри, отсутствующие участки были быстро восстановлены. Это передано российской стороне, если реакции не последует, будут другие сценарии, пояснил Мирзоян.