Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

First News Media22:20 - Сегодня
Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, который вышел выступать перед военнослужащими на авиабазе Истр с залитым кровью глазом.

Перед началом встречи с военными Макрон попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного».

«Просто воспринимайте это как отсылку к глазу тигра. Для тех, кто понял отсылку, это знак решимости», — отметил он.

При этом в Сети после появления Макрона на публике с красным глазом пошутили, что президент Франции поссорился с женой и стал жертвой домашнего насилия.

В выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр Макрон заявил, что Франция должна «внушать страх» и быть сильной «в жестоком мире», чтобы остаться «свободной страной». Также он заявил о необходимости создать аналог «Орешника» и подчеркнул, что новая европейская система ПВО более эффективна, чем американский Patriot.

Как сообщили Елисейском дворце газете Le Parisien, глаз президента Франции Эммануэля Макрона покраснел из-за лопнувшего сосуда.

«Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — сообщил Елисейский дворец заключение врача.

