В Австралии после запрета соцсетей подросткам деактивировали 4,7 млн аккаунтов

Не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков были деактивированы или удалены после вступления в силу закона о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные интернет-регулятором страны eSafety.

Согласно данным ведомства, с 10 декабря 2025 года компании, работающие в социальных сетях на территории Австралии, закрыли доступ к 4,7 млн аккаунтов, принадлежащим детям и подросткам. "Ведущие платформы предпринимают значимые действия для предотвращения доступа к аккаунтам лиц моложе 16 лет <…>, и я очень довольна предварительными результатами", - сказала глава комиссии Джули Инман-Грант.

Также она отметила, что eSafety продолжит взаимодействие с технологическими компаниями для "повышения точности и эффективности определения возраста пользователей и предотвращения обхода требований законодательства". "Конечно, некоторые дети находят творческие способы обходить запрет и оставаться в социальных сетях, но важно помнить, что успех в данном случае измеряется общим снижением вреда и восстановлением культурных норм", - подчеркнула комиссар, указав также, что регулятор "продолжит сбор данных, отслеживая в числе прочего и информацию о переходе пользователей на другие платформы".

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что "компании, работающие в социальных сетях, прилагают значительные усилия для соблюдения законов и этот факт обнадеживает". "Изменения не происходят в одночасье, но первые данные свидетельствуют о том, что мы приняли все меры того, чтобы они произошли", - сказал он.

Представители австралийских правозащитных организаций, однако, настроены менее оптимистично. Председатель Digital Rights Watch Лиззи О'Ши заявила, что "количество удаленных аккаунтов не может считаться показателем успеха". "В данном случае важно влияние запрета [социальных сетей] на благополучие молодежи. С этой точки зрения он по-прежнему неэффективен. Подростки смирились с тем, что их отрезали от своих сетей поддержки, а многим из них запрет причинил серьезный вред", - сказала она.

Закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет, вступил в силу в Австралии 10 декабря 2025 года. Запрет коснулся Facebook, Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Согласно новому законодательству, вся ответственность за его нарушение возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32,9 млн), если они не предпримут все возможные меры для деактивации учетных записей несовершеннолетних.