NetBlocks: В Иране уже неделю нет интернета
В Иране на протяжении недели полностью отсутствует интернет-соединение.
Об этом говорится в сообщении международной службы мониторинга NetBlocks.
Согласно информации, целью этих действий иранского правительства является сокрытие от мировой общественности методов подавления силами безопасности протестов в стране.
Отметим, что ранее в интернете были распространены кадры, свидетельствующие о применении насилия к демонстрантам в Иране. Точное число погибших при столкновениях правоохранителей и протестующих до сих пор официально не раскрывается.
281