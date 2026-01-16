NetBlocks: В Иране уже неделю нет интернета

В Иране на протяжении недели полностью отсутствует интернет-соединение.

Об этом говорится в сообщении международной службы мониторинга NetBlocks.

Согласно информации, целью этих действий иранского правительства является сокрытие от мировой общественности методов подавления силами безопасности протестов в стране.

Отметим, что ранее в интернете были распространены кадры, свидетельствующие о применении насилия к демонстрантам в Иране. Точное число погибших при столкновениях правоохранителей и протестующих до сих пор официально не раскрывается.