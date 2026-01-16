Россия заняла последнее место в рейтинге мира

Россия заняла последнее, 163-е, место в глобальном индексе мира Global Peace Index (GPI), который ежегодно составляет Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP).

Об этом свидетельствует соответствующий рейтинг, опубликованный на сайте института.

Позиция России в списке за год ухудшилась еще на две строки. В итоговой таблице её обошли, в частности, Судан, Демократическая Республика Конго и Йемен. Рейтинг GPI охватывает 163 государства, на территории которых проживает 99,7% населения планеты.

Исследователи анализируют уровень вооружённых конфликтов, степень милитаризации, показатели преступности и общую политическую обстановку.

Среди самых мирных стран мира, согласно Global Peace Index 2025, оказались Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Сингапур, Португалия, Дания, Словения и Финляндия.

Украина, где почти четыре года продолжается развязанная Россией война, заняла 162-е место, оказавшись на одну позицию выше России.

Следует отметить, что это не первое падение России в международных рейтингах. В частности, в феврале 2025 года организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции, согласно которому Россия опустилась на 154 место из 180 возможных, набрав 22 балла из 100. Такой результат стал худшим в истории наблюдений для страны. Россия в этом рейтинге оказалась рядом с Гондурасом и Ливаном.

Напомним, Россия с большим отрывом заняла первое место в ежегодном рейтинге Top10VPN цензуры и отключений интернета.

Источник: Коммерсант