Премьер-министр Украины: Благодарим Азербайджан за постоянную поддержку

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила благодарность Азербайджану за помощь, оказанную в энергетической сфере.

На своей странице в Telegram она отметила, что в ближайшие дни в Украину будут доставлены дополнительные энергетические грузы из Азербайджана, Словакии и Чехии.

Премьер-министр написала: «Благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь».

Она сообщила, что вся предоставляемая помощь направляется на восстановление тепла и энергоснабжения в украинских домах, а также реконструкцию энергетических объектов, пострадавших в результате интенсивных обстрелов со стороны российских сил.

По ее словам, еще четыре страны готовятся предоставить Украине пакеты энергетической помощи. Кроме того, Ирландия на следующей неделе внесет пожертвование в размере 25 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Источник: АЗЕРТАДЖ