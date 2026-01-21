Казахстан ждет от двух зарубежных лабораторий данных по крушению самолета AZAL

Казахстан не получил данные от двух иностранных лабораторий по расследованию крушения самолета AZAL в конце декабря 2024 года.

Об этом сообщил глава Минтранспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

«По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам - Российской Федерации и азербайджанской стороне. Азербайджанская сторона дальше передала уже зарубежным экспертам», - сказал Сауранбаев.

По словам министра, конкретные сроки, когда эти данные поступят, также пока отсутствуют.

Самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 29 человек.

Ранее глава Минтранспорта Нурлан Сауранбаев сообщал, что итоговый отчет о крушении лайнера будет опубликован после получения данных от двух зарубежных лабораторий.

Глава комиссии по расследованию трагедии, вице-премьер Канат Бозумбаев отмечал, что модульный блок авионики с азербайджанского лайнера направлен на экспертизу американскому разработчику оборудования Honeywell International.

