Глава Минобороны Италии не смог вылететь из Дубая из-за атаки Ирана

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не может вернуться на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, пишет газета Fatto Quotidiano.

Причиной стали проблемы с авиасообщением, вызванные недавними ударами Ирана, которые нарушили планы гражданских перевозчиков.

Как сообщает издание, высокопоставленный чиновник оказался в затруднительном положении в Дубае. Крозетто прибыл в ОАЭ как частное лицо, используя для поездки регулярный гражданский рейс.

Целью визита был короткий отпуск с семьей, однако теперь его возвращение в Рим откладывается на неопределенный срок. Ситуация осложняется тем, что иранские удары затронули ключевые воздушные коридоры, что вынудило многие авиакомпании корректировать расписания или отменять рейсы в европейском направлении.