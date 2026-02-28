Трамп следил за нанесением ударов по Ирану из резиденции во Флориде

Глава американской администрации Дональд Трамп следил за нанесением ударов по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Об этом сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп ночью следил за ситуацией из Мар-а-Лаго вместе со своей командой по национальной безопасности. Президент провел телефонный разговор с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху", - заявила Ливитт, добавив, что глава американской администрации "продолжит пристально следить за развитием ситуации в течение дня".

Источник: ТАСС