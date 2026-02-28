 Эрдоган сделал заявление по ситуации вокруг Ирана | 1news.az | Новости
Эрдоган сделал заявление по ситуации вокруг Ирана

First News Media21:50 - Сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил атаки Израиля и США на Иран, но в то же время назвал неприемлемыми обстрелы исламской республикой целей в странах региона.

"Мы осуждаем сегодняшние атаки, которые открыто нарушают суверенитет Ирана и угрожают миру дружественного и братского иранского народа. Мы глубоко опечалены и обеспокоены американо-израильскими атаками, начавшимися с провокаций Израиля. Как вы знаете, мы долгое время прилагали огромные усилия для разрешения разногласий путем диалога. Другие государства нашего региона также сделали все возможное. Однако желаемый результат не был достигнут, поскольку не удалось ни преодолеть кризис доверия между сторонами, ни разрешить его из-за продолжающихся попыток Израиля сорвать процесс", - заявил Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Он также указал, что, "аналогичным образом, Турция считает ракетные и беспилотные атаки Ирана на братские страны в Персидском заливе, независимо от причин, неприемлемыми".

Эрдоган отметил, что на фоне эскалации вокруг Ирана у его страны нет сложностей с обеспечением безопасности собственных границ и воздушного пространства.

"Мы делаем и будем делать все возможное для эффективного решения проблем. Этим утром наш министр иностранных дел, глава национальной разведорганизации и все заинтересованные лица находятся в активном контакте со своими коллегами. Мы внимательно следим за развитием событий. У нас нет проблем с безопасностью границ и воздушного пространства. Наша армия, жандармерия, полиция и разведка принимают все необходимые меры предосторожности. Мы надеемся успешно справиться с этой ситуацией, руководствуясь политикой, которая ставит безопасность нашей страны и народа на первое место", - заявил Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Он заявил о намерении срочно активизировать дипломатию для установления перемирия и возобновления переговоров по иранскому вопросу.

Источник: ТАСС

